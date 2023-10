Giorno 21 Ottobre alle ore 16,30 alla Reale Cantina Borbonica di Partinico Via Principe Umberto 312 verra’ inaugurata la B.I.S.T. ( Biennale Internazionale Sicily Trinacria ); una trait d’union tra molteplici arti (scultura, poesia, musica, moda, pittura, istallazioni, fotografia). La prestigiosa manifestazione ( giunta ormai alla quinta edizione) è una realta’ viva ed affermata nel mondo dell’arte e della cultura siciliana ed italiana. la Biennale Internazionale Sicily Trinacria che si svolgera’ a Partinico si intitolera’: DOVE BRILLA LA TUA LUCE: 100 PROTAGONISTI SI RACCONTANO. L’ARTE OMAGGIA LA REALE CANTINA BORBONICA. ELEZIONE DI MISS FIORE DI SICILIA 2023. Saranno presenti editori, giornalisti, manager, imprenditori, professori, critici d’arte, musicisti, pittori, scultori, istallatori, fotografi, danzatrici, attori, poeti, stilisti. Previsto anche un corteo ed un duello medioevale. A coadiuvare e curare la prestigiosa manifestazione l’instancabile Dottoressa Presidente BIST Chiara Fici e Precettore di palermo dell’Ordine Sacro di san Giorgio, che ha programmato anche la regia. La BIST durera’ fino al 31 Ottobre e comprendera’: sezione pittura, sezione istallazioni, sezione sculture realizzate con diverse tecniche da maestri scultori, sezione pubblicazioni con la partecipazione di scrittori apprezzati, sezione poesie con la partecipazione di poeti pluripremiati, sezione monili tradizione siciliana, sezione talentuosi performance, la delegazione pittori di Palermo e provincia, la delegazione pittori che rappresentano i Paesi dello Jato, la delegazione pittori di Trapani, la delegazione pittori dalla Liguria, la delegazione pittori e scultori di Catania, la delegazione pittori di Marsala, la delegazione pittori e poeti da Gratteri, la delegazione pittori da Contessa Entellina, la delegazione dall’Abbruzzo, la delegazione internazionale dalla Germania. Presente la sezione storica antropologica, sezione fotografia artistica, sezione pittura, sezione scultura.

Verranno premiati, oltre loro, anche realta’ lavorative dove dietro batte un cuore onesto: associazioni, imprenditori, negozi storici, professionisti. Dulcis in fundo verra’ premiato un pittore per i suoi cinquanta anni di carriera artistica. Presente il Barone Giuseppe Giaconia Di Migaido scrittore Staff Dirigenti BIST, presente il Blog con piu’ di 15 mila visualizzazioni a link e video “Ficarazzi Oggi” ideatore Mimmo Bessone Staff Dirigenti BIST. Chiara Fici commenta: “La Biennale internazionale Sicily Trinacria nasce dall’interesse per la promozione e trasmissione dell’Arte e della Cultura siciliana, italiana, mondiale. Si preoccupa di tenere vivo il fervore e l’amore di tutti gli appassionati del settore mediante le nostre manifestazioni, esposizioni che, riunite durante la Biennale, creano un ‘ambiente inclusivo ed espansivo adatto alla trasmissione e diffusione di quei valori artistici da noi condivisi e amati, oltre lo scambio di idee, alla celebrazione della vita e dell’arte in tutte le sue forme. Scopo primario della BIST ( Biennale Internazionale Sicily Trinacria) è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico contemporaneo internazionale e dell’individuazione di artisti di talento in uno specifico territorio siciliano. Caratteristica saliente della Biennale Internazionale Sicily Trinacria è l’originale modalita’ operativa del suo svolgimento con vantaggi per la visibilita’ e notorieta’ degli artisti aderenti che vogliono cimentarsi in questa esperienza ponendoli inizialmente alla “stesso livello”.

Non certo un livellamento impositivo, ma la volonta’, appunto, di fare emergere coloro che hanno merito tecnico-artistico e gradimento da parte del pubblico. Nuovo modello per una innata “industria del bello” insieme impegnati a costruire un neo umanesimo su basi piu’ avanzate ed innovative. Il nostro intento. continua la Presidente, è quello di promuovere il territorio stigmatizzando la nostra sicilianieta’. Questa Biennale di Ottobre 2023, in modo particolare, ha lo scopo di valorizzare il percorso artistico ed evolutivo di ciascun componente della BIST nonche’ di evidenziare l’amore che noi poniamo verso le nostre radici e tradizioni siciliane e attraverso le opere stigmatizzare il lavoro onesto, l’adorazione verso la natura che la nostra Sicilia ci ha regalato a “piene mani”, la fede, la famiglia. La Biennale Verra’ inaugurata dal sindaco di Partinico Pietro Rao, presente Teresa Leto consigliera comunale di Palermo e promotrice politica della BIST, il professore Mario Scamardo Dirigente BIST, la professoressa Maria Grazia Motisi Dirigente BIST. Previste anche brevi performance: la sfilata del corteo medioevale, il duello medioevale, danza orientale, la presenza di un’artista internazionale tedesca, eseguiranno un brano maestri di tromba e di pianoforte. Sara’ coinvolta la Scuola IIS Orso Mario Corbino di Partinico con la sfilata degli abiti rinascimentali che sono stati realizzati dalle alunne della scuola, sfilata di abiti di carta, sfilata di abiti e monili che ripercorreranno la storia della moda nei secoli.