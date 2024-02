FASHIONWEEKEND24 – Successo di presenze per la seconda edizione dell’evento moda ideato dalla Piccy Academy

Nella suggestiva cornice della Scala dei Turchi, si è tenuta con grande successo la seconda edizione del Fashionweekend24, evento ideato dalla prestigiosa Piccy Academy. Sotto la sapiente organizzazione firmata Madison, più di 45 giovani modelli, dai 3 ai 17 anni, insieme a una selezione di modelle adulte, hanno sfilato con eleganza presentando le ultime collezioni donna dei brand made in Sicily come Ketty Pico, Lemorè ed Atelier Crilù, accanto a un’esclusiva anteprima di gioielli di prestigio firmati Rizzo Gioielli.



Per le aziende presenti con le loro collezioni P/E per bambini e teenager, spiccano Chianetta Moda e Piccoli Lords, quest’ultima presentando in esclusiva la nuova collezione Dolce e Gabbana Bambino per la zona.



L’evento ha attratto oltre 200 partecipanti, tra cui numerose personalità del settore, fotografi, manager, pubblicitari, organizzatori di eventi e il primo cittadino della città di Realmonte, Sabrina Lattuca.





Parte integrante dell’evento è stato anche il casting per The Look of The Year 2024, con la partecipazione illustre di Mario D’Ovidio. I look impeccabili delle modelle e dei giovani modelli sono stati curati dal talentuoso team di parrucchieri guidato da Angelo Capodici e dalla rinomata make-up artist Valentina Tirone.



L’evento, che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione e qualità artistica, è stato presentato con entusiasmo da Angelo Palermo. Gli organizzatori, tra cui Adriana Arnetta, Direttrice per la Sicilia della Piccy Academy, e Vincenzo Bongiorno, organizzatore di eventi innovativi nel territorio della provincia di Agrigento, si sono dichiarati entusiasti del successo dell’evento e hanno presentato con orgoglio il nuovo progetto MiniMe