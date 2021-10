Erano circa le 5, ieri, quando per cause ancora da chiarire un’auto in sosta lungo via Antonello da Messina, vicino via Dei Mille è stata avvolta dalle fiamme. Le fiamme hanno completamente distrutto una Volkswagen Golf di proprietà di uno residente della zona. A dare l’allarme, i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i Carabinieri della locale Tenenza, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso.