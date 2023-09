Favara. Avvio del nuovo anno scolastico. La Preside Mirella Vella del Liceo M.L.King: “Studiare con amore è il passo per il successo formativo”

“Questa è una scuola estremamente accogliente ed inclusiva. Il Martin Luther King è la vostra casa ed è, soprattutto, anche una casa che prepara bene per il vostro futuro”. Con queste parole, il Dirigente Scolastico del Liceo “M.L.King” di Favara la prof.ssa Mirella Vella, ha dato il benvenuto ai nuovi iscritti delle prime classi ed un bentornato agli studenti delle classi successive. Infatti oggi, mercoledì 13 settembre, inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico 2023/2024. E settembre, si sa, è il mese dei nuovi inizi, delle partenze, delle nuove sfida da affrontare. In una coinvolgente cerimonia di passaggio, nel cortile della scuola, gli studenti maturati nell’a.s appena trascorso, hanno guidato le nuove leve in ingresso, per dare loro i doni di benvenuto.

Significativa la piantumazione di una pianta, che vedranno germogliare e crescere nel corso dei prossimi 5 anni.

Ma tante altre attività sono previste nei prossimi giorni. Dalla visita dell’istituto alle lezioni all’aperto. Dal torneo di pallavolo ai giochi didattici . Insomma ancora una volta, il Liceo statale “M.L.King” diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella dimostra la sua estrinseca qualità: quella di essere una scuola aperta, perspicace nel dialogo e sempre attenta all’ascolto. Alla Preside Mirella Vella, agli operatori dell’istruzione ed a tutti gli alunni, i migliori auguri di un proficuo nuovo anno scolastico.