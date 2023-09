Favara. Giornate del Sì 2023: Aido celebra 50 anni di donazione di organi e vita

L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule porta avanti la sua missione di vita

Oggi e domani, in occasione delle “Giornate del Sì 2023”, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Aido) celebra il suo 50° anniversario con un forte messaggio: “Insieme per il Sì”. Questa celebrazione coinvolgerà anche Favara, da dove il messaggio del “Insieme per il Sì” si diffonderà anche in tutta Italia. Il 1° ottobre segna il culmine di una serie di iniziative distribuite in tutto il paese. Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti e una varietà di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere un “Sì” alla donazione in vita, in modo consapevole. Il Gruppo Comunale Aido “Nunzio Papa e Salvatore Urso” di Favara, guidato dal presidente Giuseppe Vitello, sarà presente con un info-point in Piazza Cavour durante l’intera giornata di oggi e domani, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L’obiettivo principale di questa Giornata è promuovere il “Sì” alla donazione di organi, tessuti e cellule, un gesto grazie al quale migliaia di persone ogni anno, attraverso il trapianto, hanno la possibilità di tornare a una vita piena. Questo risultato è possibile grazie all’impegno incrollabile di migliaia di volontari Aido che lavorano instancabilmente per sensibilizzare nelle scuole, nelle piazze e ovunque sia possibile. Nel cinquantesimo anno della sua fondazione, Aido rinnova con determinazione il suo impegno. Tutti uniti con un unico obiettivo: promuovere il “Sì” alla donazione. Con questi sforzi congiunti, Aido continua a offrire speranza e una nuova opportunità di vita a coloro che attendono con ansia un trapianto.

In un mondo in cui la solidarietà e la compassione sono più importanti che mai, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule dimostra che, anche dopo cinquant’anni, il suo “Insieme per il Sì” risuona più forte che mai.