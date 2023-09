Incendio a bordo del traghetto Lampedusa – Porto Empedocle: evacuati i passeggeri in sicurezza

Nella notte scorsa, un incendio improvviso ma prontamente domato ha scosso il traghetto di linea Cossyra mentre era in rotta verso Porto Empedocle. Fortunatamente, nessun danno alle persone è stato riportato, e tutti i passeggeri sono stati evacuati con successo sulla nave Diciotti della Capitaneria di Porto. La situazione si è verificata quando il traghetto si trovava a soli 5 miglia a sud da Linosa, con a bordo circa 177 persone. Tra questi vi erano 83 migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, 27 membri dell’equipaggio e 67 passeggeri. Un incendio improvviso nella sala macchine ha innescato l’allarme, portando al rapido intervento dell’equipaggio. Fortunatamente, grazie all’efficacia dei sistemi di sicurezza alla CO2, le fiamme sono state circoscritte e spente rapidamente. Questo ha evitato che la situazione si trasformasse in una tragedia, garantendo l’incolumità di tutti a bordo. La Capitaneria di Porto ha deciso di evacuare i passeggeri durante la notte, non per motivi di sicurezza, ma per garantire il loro benessere durante l’attesa. La motovedetta Cp324 è stata utilizzata per trasferire una famiglia composta da tre adulti e un bambino di 14 mesi direttamente a Lampedusa, mentre tutti gli altri passeggeri sono in viaggio verso Porto Empedocle sulla nave Diciotti. L’efficace gestione dell’emergenza da parte dell’equipaggio del traghetto Cossyra e dell’equipaggio della nave Diciotti ha dimostrato l’importanza dei protocolli di sicurezza marittima. Nonostante l’incendio, la rapida risposta e la cooperazione tra le autorità competenti hanno assicurato che nessuna vita fosse in pericolo. Al momento, le indagini sono in corso per determinare la causa esatta dell’incendio e assicurarsi che non ci siano ulteriori rischi per la navigazione. Nel frattempo, la Capitaneria di Porto e le autorità portuali lavorano instancabilmente per garantire che tutti i passeggeri raggiungano le loro destinazioni in tutta sicurezza.