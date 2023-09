Un libro per raccontare la didattica durante in lockdown in regalo alla biblioteca del Comune di Canicattì

La Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Ugo Foscolo” di Canicattì ha donato alla città una copia del volume “Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale di un Paese ferito. Storia di un’esperienza di didattica a distanza al tempo del Coronavirus”, redatto a cura del prof. Fabio Zarbo, già docente di Storia dell’arte presso l’istituto scolastico canicattinese, oggi in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento.

Erano presenti all’incontro anche il vice-preside dell’I.I.S.S. “Ugo Foscolo”, prof. Salvatore Lo Vullo e l’autore del volume, prof. Fabio Zarbo.

Il volume donato riassume l’attività svolta in “Didattica a distanza” (Dad) e in “Didattica digitale integrata” (Ddi) nei lunghi e difficili mesi di lockdown e durante la pandemia da Covid-19, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.



Nell'ambito della suddetta attività, gli studenti e l'intera comunità scolastica liceale canicattinese, guidati dal prof. Zarbo, hanno approfondito la conoscenza di tante città, di tanti territori e di tanti beni culturali materiali, immateriali e paesaggistici del nostro "Bel Paese", in particolare, delle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus, come il Veneto e la Lombardia, nel segno della solidarietà, dell'unità nazionale e di quell'orgoglio di essere italiani che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sin dall'inizio della pandemia ha invitato tutti gli italiani a ritrovare.



Oltre alle città e ai territori del Veneto e della Lombardia, gli studenti hanno approfondito la conoscenza dei territori e dei beni culturali e paesaggistici di alcune città della Sicilia, in particolare di Agrigento e Canicattì, sulle quali gli alunni hanno realizzato dettagliati elaborati multimediali pubblicati nel volume che rappresentano un'efficace attività di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio agrigentino e canicattinese.

Negli anni passati, una copia del volume è stata donata ai Sindaci di due città oggetto di studio, prime “zone rosse” d’Italia: al Dott. Francesco Passerini Sindaco di Codogno e al Dott. Giuliano Martini Sindaco Vo’ Euganeo. Una copia è stata inviata al Dott. Giorgio Gori Sindaco di Bergamo. Tutti e tre i Sindaci hanno fatto pervenire all’istituto canicattinese i ringraziamenti e l’apprezzamento per l’attività didattico-educativa realizzata dalla scolaresca e per la solidarietà manifestata alle rispettive comunità.

Nel mese di dicembre dell’anno scorso, una copia del suddetto volume è stata inviata anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale, con lettera autografa, si è complimentato per il lavoro svolto.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rossana Maria Virciglio, nel corso dell’incontro nel presentare al Sindaco ha spiegato che «il volume “Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale di un Paese ferito. Storia di un’esperienza di didattica a distanza al tempo del Coronavirus”, oltre ad essere un delizioso frutto didattico-educativo e una dettagliata collezione della ricca attività scolastica svolta dall’istituto “Ugo Foscolo” di Canicattì, ha anche il sapore di una narrazione che tiene viva e, al contempo, custodisce la memoria collettiva dello straordinario periodo storico vissuto in questi difficili anni scolastici».

Il Sindaco Vincenzo Corbo ha ringraziato la Dirigente Scolastica e il professore Zarbo per la donazione del volume, che arricchirà la Biblioteca comunale. Ricordando i mesi difficili della pandemia, ha elogiato il lavoro svolto con le ragazze e i ragazzi in quel particolare momento della vita dei giovani: questo libro ne è un esempio! È stato anche un modo per vivere il senso del essere Paese unito nell’affrontare quella sfida grande.