Favara. I migliori pizzaioli ce l’abbiamo noi! La pizzeria “Sitari” vince il concorso

Ecco finalmente svelata la classifica finale della prima edizione della sfida volta ad eleggere “Premio Migliori Pizzerie della Sicilia 2021“.

A vincere la gara targata 2021 è stata l’attività “Sitari” dei fratelli Sorce di Agrigento con 5111 voti, seconda posizione per “Saccharum” di Altavilla Milicia, (5060) e terza per “Grani da Re“ di Castellammare del Golfo, gestita da Maria Elena Lombardo e Filippo Lo Re (4770). La gara lanciata dal quotidiano All Food Sicily aveva preso il via ad inizio marzo per concludersi la scorsa domenica 28 marzo.

È stata una sfida entusiasmante che ha appassionato numerosissimi lettori e che ha coinvolto quasi 160 pizzerie di tutta la Sicilia. Ma anche diversa, perché ha dovuto fare i conti con le restrizioni e le nuove regole imposte dai dpcm per gestire la pandemia da coronavirus. Tutti si sono dovuti reinventare, con delivery e take away, per non chiudere la serranda e per soddisfare in maniera diversa l’affezionata clientela.

I primi tre pizzaioli o gestori classificati hanno ricevuto una targa e un abbonamento di forniture di prodotti da parte delle aziende sponsor.

foto allfoodsicily.it