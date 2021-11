Favara. Il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella: “ Bisogna provvedere subito alla pulizia delle caditoie”

“Prima che si possa verificare quanto accaduto in altri comuni siciliani, mi auguro che l’amministrazione comunale si possa immediatamente attivare nella pulizia delle caditoie e dei tombini”. Ad intervenire in merito alla delicata situazione che ogni anno con l’avvento della stagione invernale diventa elemento di dibattito, è il neo consigliere Alessandro Pitruzzella il quale sollecita l’amministrazione comunale e l’assessore al ramo ad intervenire tempestivamente con la pulizia delle caditoie e dei tombini. Sempre Pitruzzella, inoltre,invita a provvedere a tale pulizia “anche nelle aree extraurbane sollecitando ove non di propria competenza gli enti gestori”.