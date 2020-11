Favara. Il consigliere comunale Carmelo Sanfratello: “In questo momento storico, occorre più che mai essere uniti e remare tutti dalla stessa direzione”

Si appella all’unità e al lavoro sinergico, il consigliere comunale di Favara Carmelo Sanfratello. Lo stesso, infatti, interviene in merito all’emergenza economica che, in tempi di Covid 19, stanno mettendo in crisi la serenità di molte famiglie. Di seguito il suo intervento integrale

“Oltre ad una situazione sanitaria difficile, si sta aggiungendo un altro tema non meno grave, l’emergenza economica con un disagio che colpisce in maniera particolare alcuni categorie commerciali e le loro famiglie.

Ci aspetta un periodo complicato in cui secondo me bisognerà lavorare assieme per ricostruire il tessuto socio-economico della nostra città e del nostro territorio. Bisogna andare oltre gli schemi della politica in questa fase, ed è necessario un confronto con tutte le forze politiche

La sospensione del servizio di trasporto dei disabili da parte dell’associazione che gestisce il servizio per il Comune di Favara, rappresenta un ennesimo dramma che colpisce le categorie più a rischio ed indifese, ma occorre trovare la soluzione affinchè si raggiunga un accordo per permettere la ripresa immediata del servizio. Occorre trovare le risorse, anche attraverso variazioni di bilancio che interessino le indennità degli amministratori.

Da parte mia, in questo momento storico particolare, ho dato massima disponibilità di collaborazione al primo cittadino, convinto che la conflittualità tra maggioranza ed opposizione non siano l’alibi per dare immediato riscontro.

Bisogna creare subito una cabina di regia con le associazioni di categoria per programmare in tempo il post-covid e portare delle proposte concrete a sostegno dei commercianti.

Arriverà il tempo della campagna elettorale, il tempo in cui torneremo a discutere a confrontarci e a dividerci su posizioni politiche, ma credo che ora sia il tempo dell’Unità”.

