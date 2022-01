Favara. Il Consiglio Comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione denominata “Stop alle bombe sui civili”

Il Consiglio Comunale di Favara aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro le guerre ai civili , denominata “Stop alle bombe sui civili”, promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus ( ANVCG ).

“Accogliamo di buon grado l’invito di adesione – scrive il Presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi -, prendendoci l’impegno di esporre uno striscione con lo slogan “Stop alle bombe sui civili”, l’1 Febbraio , per celebrare la Giornata Nazionale Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel Mondo , istituita all’unanimità dal Parlamento con legge 25 Gennaio 2017 n° 9. È importante da parte nostra dare un segnale come comunità , per proteggere i civili dall’impiego di esplosivi nei conflitti combattuti in aree urbane e spesso ad alta densità di popolazione”.

“Con la nostra adesione – conclude – ringraziamo il Commissario Straordinario dell’ANVCG , Dott. Giuseppe Scimè e l’associazione tutta per l’impegno profuso per una giusta causa all’insegna della pace”.