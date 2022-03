Favara. Incontro per fare chiarezza sulle condizioni economiche e finanziarie del comune

Nella giornata di ieri l’assessore al bilancio Pierre Vaccaro e il sindaco Antonio Palumbo hanno incontrato la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale per fare il punto sulla situazione degli strumenti finanziari e sulle condizioni di “salute” economiche dell’Ente.

Durante la sua relazione Vaccaro ha indicato la fine di marzo come termine entro il quale giunta potrebbe deliberare il bilancio consuntivo 2019 e il previsionale 2020/2022 . Gli atti dovranno poi essere trasmessi ai revisori dei conti e alla commissione Bilancio per i pareri che sono preventivi alla votazione in Consiglio comunale.

“Ho rappresentato ai consiglieri – spiega ancora Vaccaro – il lavoro certosino che abbiamo condotto in questi mesi soprattutto per fare piena chiarezza rispetto alle condizioni economiche dell’Ente per quanto riguarda, ad esempio, di debiti di dubbia esigibilità. Proprio la nuova normativa, più stringente rispetto al passato, avrà un impatto significativo sulle casse del Comune anche per i prossimi anni. La situazione strutturale è certamente molto complessa – aggiunge – e il nostro scopo è avere soprattutto un bilancio che sia pienamente attendibile, anche in vista della realizzazione degli strumenti finanziari futuri (soprattutto il consuntivo 2020 e il previsionale 21/23) che ci permetteranno di sbloccare i trasferimenti statali che oggi ci sono preclusi da una procedura sanzionatoria”.