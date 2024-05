Favara. La borsa di studio intitolata a Gaetano Palamegna premia una studentessa del liceo “M.L. King”

È stata appannaggio di una studentessa del liceo “M.L. King” la borsa di studio intitolata al compianto maestro elementare nonché segretario provinciale della Cisl, Gaetano Palamenga. A istituirla la moglie del sindacalista, Giuseppina Catalano con il figlio Carmelo, offrendo la possibilità, anche negli anni a venire, a un alunno delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di 2° grado, di godere di un viaggio all’estero per l’apprendimento o il perfezionamento della lingua inglese. La cerimonia di consegna del premio è avvenuta questa mattina nelle suggestive sale del Castello Chiaramonte dopo gli interventi del maestro in pensione Lillo Vetro, della preside dell’alberghiero “Ambrosini” Gabriella Bruccoleri, del presidente della Pro Loco Antonio Moscato, del vice sindaco Antonio Liotta e della stessa Catalano che nel passato è stata dirigente scolastica a Favara. Un messaggio è stato inviato dall’ex ispettore scolastico Lino Di Stefano. Al suo debutto come conduttrice Mariagrazia Montalbano che non ha accusato alcuna emozione. La prima borsa di studio assegnata, che consiste in un viaggio questa estate in Irlanda, è andata a una studentessa del quarto anno del liceo “King”, Maria Cimino (nella foto sopra con Giuseppina Catalano), che si è dichiarata incredula del premio ricevuto rendendo orgogliosi i suoi familiari e, in particolare, la nonna che, nonostante utilizzi una sedia a rotelle per gli spostamenti, ha voluto essere presente alla cerimonia. A Gaetano Palamenga, tra i tanti meriti, si riconosce la capacità di avere lottato per fare introdurre nelle scuole elementari italiane l’insegnamento della lingua inglese. L’organizzazione del viaggio fa capo all’agenzia Patti.