In Sala dal 24 Maggio: “A Piedi Nudi”, il Nuovo Documentario di Jessica Giaconi sulla Compagnia Artemis Danza

Anteprima al cinema Farnese Arthouse di Roma con performance live

Sarà presentato oggi, venerdì 24 maggio, in anteprima al Cinema Farnese Arthouse di Roma, “A piedi nudi”, il nuovo film documentario scritto da Elena Costa e diretto da Jessica Giaconi e Ricardo Villalba. La produzione, a cura di Antonino Moscat e Angelisa Castronovo per WellSee, vede una co-produzione internazionale con Polarys, società spagnola, ed è realizzata con il supporto della Libera Università del Cinema di Roma e della Società Cooperativa Culture, in collaborazione con la storica Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei.



Il documentario racconta il tour “fuori-teatro” della Compagnia Artemis Danza, guidata dalla coreografa ferrarese Monica Casadei. Le riprese, svoltesi tra il 2020 e il 2022, catturano un periodo storico complesso che va dalla fine della prima ondata di Covid fino alla riapertura definitiva dei teatri. La Compagnia Artemis Danza, attiva da venticinque anni, è una delle realtà più longeve nel panorama italiano, con oltre quaranta produzioni originali presentate in prestigiosi festival nazionali e internazionali.



Con uno stile discreto, la macchina da presa ha seguito il tour giorno per giorno, rivelando le vicissitudini quotidiane dei danzatori. Il film racconta i viaggi, le esibizioni, gli incontri, ma anche le difficoltà e le paure del periodo, i sogni e le aspettative dei protagonisti, rappresentative di quelle di migliaia di professionisti dello spettacolo in Italia. Le coreografie originali sono basate su opere di patrimonio internazionale, riadattate per il pubblico contemporaneo, come “Traviata”, “Tosca e Butterfly”, “Carmen”, “Figaro” e il “Barbiere di Siviglia”, oltre a nuove composizioni ispirate a Dante e Fellini. “A Piedi Nudi” offre uno sguardo affascinante su alcuni dei luoghi culturali e artistici più suggestivi d’Italia, come Borgo San Giuliano a Rimini, Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, la Scala dei Turchi a Realmonte, la Valle dei Templi ad Agrigento, Piazza Maggiore e i Portici dei Servi a Bologna, e la Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi. Tra le località internazionali spiccano Valencia e Morella. Tra i favaresi anche Graziano Mossuto che ha firmato le musiche originali del Film Documentario.



Il documentario, della durata di 75 minuti, include interviste con Monica Casadei, la danzatrice internazionale Midori Watanabe, i coreografi Sara Muccioli, Vittorio Colella, Emanuele Serrecchia, Philippe Menard, Stefania Brannetti, Elena Maria Bertuzzi, Asun Noales Alpañezla, la fotografa Beatrice Pavasini e l’artista Giuliano Del Sorbo. “A Piedi Nudi” sarà in programmazione al Cinema Farnese Arthouse di Roma fino al 29 maggio, per poi essere presentato a Parma, Milano, Napoli, Rimini, Agrigento e Bologna. Il documentario è stato finanziato e sostenuto dal MIC attraverso il bando contributi selettivi direzione cinema, con il sostegno della Libera Università del Cinema di Roma, la Società Cooperativa Culture, l’associazione Mediartecultura, Siedas, i comuni di Agrigento, Grizzana Morandi, Parma, Ravenna, Rimini, il Festival di Ravenna, il Parco Archeologico Valle dei Templi, la Fondazione Carisbo, l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e 15 Istituti Italiani di Cultura all’Estero.