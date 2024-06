“Visioni Sonore” il progetto che celebra la bellezza del territorio e la potenza della musica

Nel 2021, in un periodo in cui era difficile organizzare e realizzare eventi, è nato “Visioni Sonore”. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio della provincia di Agrigento, sia in Italia che a livello internazionale.

Visioni Sonore si caratterizza per dj set statici eseguiti in luoghi simbolici del territorio, come la Torre di Carlo V, il murales di Andrea Camilleri, Villa Crescente e la Stazione Ferroviaria di Porto Empedocle. Queste location iconiche, abbellite dalle performance di artisti di spicco della scena siciliana come Dario Assenzo, Dino Sole, Fabio Giunta e Roberto Reale (noti come i TSOS) e Charlie Iapicone creano un evento unico dove musica e paesaggio si fondono in uno spettacolo straordinario.

L’evento più recente di “Visioni Sonore” si è svolto il 21 maggio scorso, presso il Belvedere Scala dei Turchi, che si affaccia sullo stesso patrimonio UNESCO. Questa edizione ha visto la partecipazione speciale di DJ Ralf, uno dei pionieri della musica house in Italia, che ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’80.

DJ Ralf ha guadagnato notorietà durante l’epoca d’oro del Cocoricò di Riccione e ha suonato anche a Ibiza, oltre ad aver fondato l’etichetta discografica LaTerra Recordings. La sua presenza, unita alla spettacolare cornice del Belvedere Scala dei Turchi, ha conferito al progetto una dimensione internazionale.

Ad aprire l’evento del 21 maggio è stato Licht, DJ e producer siciliano, riconosciuto come uno degli artisti emergenti più promettenti della scena elettronica europea.