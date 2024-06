SOFIA CUCCHIARA E RUSSELLO FLAVIA della 3 C dell’I.C. “Guarino” si aggiudicano il primo premio del Concorso di Pittura in memoria del Cav. Calogero Barba “La Repubblica su tela”.

Si è svolta questa mattina presso il Castello Chiaramonte di Favara la cerimonia di premiazione del concorso di pittura “La Repubblica su tela” in memoria del Cav. Calogero Barba indetta dall’A.N.I.O.C. Delegazione Provinciale di Agrigento presieduta dal Commendatore Gaetano Marongiu unitamente al Centro Socio Cultutale Cav. Calogero Barba presieduto dall’Avv. Adriano Barba.



Presenti, tra le autorità civili e militari, il Sindaco di Favara Antonio Palumbo, il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il vicesindaco Antonio Liotta, il luogotenente Arnese in rappresentanza della Tenenza di Favara ed il Maestro Vincenzo Patti. Alla cerimonia hanno partecipato tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado di Favara.

Un concorso di Pittura partecipato che ha impegnato la commissione nel doverne selezionare soltanto tre su 16 arrivate alla finale di questa mattina.



Tante le menzioni speciali mentre si sono aggiudicati i primi tre premi in denaro rispettivamente l’alunna Eva Bruccolesi della 2 D dell’Istituto Comprensivo “Camilleri” in ex aequo con Arlene Messinese della 1 A dell’Istituto “Brancati”, secondo posto invece per Sofia Vitello della 3 E dell’Istituto “Falcone Borsellino” mentre si sono aggiudicati il primo posto Sofia Cucchiara e Russello Flavia della 3 C dell’Istituto “Guarino”.



Un risultato eccellente per la prima edizione – hanno dichiarato nel corso del loro intervento gli organizzatori, il Commendatore Marongiu e l’Avv. Adriano Barba – nel ricordare il Cavaliere Calogero Barba siamo felici che abbiamo portato all’attenzione dei ragazzi i valori ed i principi della Costituzione e della nostra Repubblica. Adesso ci diamo appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione”.

Al termine della manifestazione di premiazione il Commendatore Marongiu ha voluto fare dono ai presenti di una copia della Carta Costituzionale.