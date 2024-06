(VIDEO)Il Pro Favara vede sfumare il sogno serie D contro il FC Pompei

Oggi si è giocata la partita di calcio tra il Pro Favara e il FC Pompei, valida per la gara di ritorno della semifinale play-off di Eccellenza Nazionale. La partita di andata, disputata la scorsa domenica sul campo “Bellucci” di Pompei, era terminata 0-0, lasciando aperta ogni possibilità per il ritorno. Nei primi 45 minuti del match di oggi, il FC Pompei ha dominato, mentre il Pro Favara sembrava accontentarsi del pareggio ottenuto nella gara di andata. Tuttavia, al 47esimo minuto, la squadra di casa ha subito la rete dell’1-0 per il FC Pompei, complicando notevolmente le proprie chance di avanzare. Durante il primo tempo, il Pro Favara ha faticato a superare i tre quarti del campo, trovandosi in difficoltà di fronte alla pressione avversaria. Il secondo tempo ha visto un Pro Favara più combattivo, determinato a ribaltare il risultato. Dopo diverse occasioni create e alcuni tiri in porta, il meritato pareggio è arrivato al 56esimo minuto grazie a un gol di Retucci. Il match finisce 1-1, un risultato favorevole alla squadra ospite. La partita è stata combattuta fino all’ultimo istante, ma la terna arbitrale non è sembrata favorevole al gioco della squadra di casa. In particolare, i giocatori del Pro Favara hanno lamentato un rigore negato negli ultimi minuti della partita, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match (vedi video sotto con la moviola).

Nonostante l’impegno e la grinta dimostrata, il Pro Favara ha visto sfumare l’opportunità di accedere alla Serie D, lasciando ai tifosi un sapore amaro per quello che sarebbe potuto essere un traguardo storico.