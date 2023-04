Favara: la comunità rumena incontra il Sindaco e il Consiglio Comunale per rafforzare i legami con l’Italia

Questa pomeriggio si è tenuto un importante incontro presso l’aula consiliare del Comune di Favara. La Fondazione Regione Sicilia Italiani in Europa guidata dal presidente Giuseppe Arnone ha organizzato l’evento, che ha visto la partecipazione del Sindaco Antonio Palumbo, del Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, della Giunta e del Consiglio Comunale di Favara e della comunità rumena della provincia di Agrigento. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i legami tra le comunità italiane e rumene e per promuovere la cooperazione a livello sociale e culturale. Scopriamo di più sui dettagli dell’evento e sulla sua importanza per entrambe le comunità.