Favara. Incontri istituzionali tra Italia e Romania per promuovere la collaborazione sociale e culturale

Questa mattina si sono tenuti importanti incontri istituzionali a Agrigento, in collaborazione con Gianni Calderone, presidente Comites Romania. Il primo incontro è stato con il ministro/segretario di stato diaspora Romeni, Dott. Gheoghe Cârciu, volto a rafforzare la collaborazione istituzionale e sociale-culturale con le associazioni rumene. Il Prof. Giuseppe Arnone ha sottolineato l’utilità dell’occasione per promuovere una maggiore cooperazione tra le comunità. Successivamente, alle ore 10:30, si è svolto l’incontro ufficiale con il sindaco di Agrigento, Dott. Franco Miccichè, e la giunta, presso il comune. Alle ore 12:00, invece, è stato organizzato un incontro con il Presidente On. Antonino Mangiacavallo presso il Polo Universitario Empedocle di Agrigento. Tali appuntamenti sono stati importanti per approfondire questioni di interesse comune e rafforzare la cooperazione tra le diverse realtà. Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, la Fondazione Regione Sicilia Italiani in Europa ha organizzato un importante incontro ufficiale presso l’aula consiliare del Comune di Favara, alla presenza del Sindaco Antonio Palumbo, del Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, della Giunta e del Consiglio Comunale di Favara e della comunità rumena della provincia di Agrigento. L’incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra le comunità italiane e rumene e per promuovere la cooperazione a livello sociale e culturale.