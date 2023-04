Ieri sera la Comunità di Favara si unisce per onorare il sacrificio di Gesù Cristo

La città di Favara ha partecipato ieri sera alla Via Crucis cittadina, un evento organizzato dal Consiglio Pastorale Cittadino sotto la supervisione di don Calogero Lo Bello e il coordinamento di Salvatore Sutera Sardo. L’evento ha coinvolto la comunità attraverso la partecipazione delle associazioni locali impegnate in diversi ambiti del volontariato cittadino, promuovendo un messaggio di condivisione e partecipazione attiva. In particolare, i cristiani battezzati sono stati invitati a rispondere alla chiamata per onorare il sacrificio della Santa Croce di Gesù Cristo con un convinto, deciso e responsabile “ECCOCI”, dimostrando il loro impegno e la loro responsabilità. Si spera che la Santa Pasqua del 2023 rappresenti un ulteriore passo avanti per Favara, con un maggior coinvolgimento e impegno nella comunità, un più generoso spirito di servizio, una maggiore spiritualità e una risvegliata responsabilità.