Favara. Patti Tour collabora con il Comune per garantire un afflusso ordinato al concerto di Anna Tatangelo

Servizio di bus navetta garantisce afflusso sicuro al concerto di Anna Tatangelo

In vista del previsto afflusso significativo di spettatori provenienti anche da comuni e province limitrofe per il concerto di Anna Tatangelo, che avrà luogo il prossimo 28 agosto, l’amministrazione comunale si è attivata per garantire un’esperienza più sicura e agevole per tutti i partecipanti. Grazie alla collaborazione preziosa della Patti Tour Srl, è stato predisposto un servizio di bus navetta che consentirà un migliore controllo dell’afflusso di veicoli in città durante l’evento. A partire dalle 18.30 e a intervalli regolari di 20 minuti, i mezzi navetta accompagneranno i numerosi spettatori da piazzale dei Giochi Olimpici alla zona del Conzu e viceversa, fino all’1.30 di notte. Questa iniziativa si propone di alleviare la congestione del traffico, garantire un parcheggio agevole e ridurre il rischio di incidenti legati al sovraffollamento stradale.

L’assessore alle Attività Produttive, Angelo Airó Farulla, ha espresso la sua gratitudine alla Patti Tour per la generosa disponibilità dimostrata nell’offrire questo servizio di trasporto, che sarà di inestimabile aiuto durante una giornata di festa per l’intera città. L’evento segna anche la conclusione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, promossi dall’associazione culturale San Giuseppe, guidata dal presidente Roberto Cipolla e sostenuti da numerosi sponsor privati. La sinergia tra l’amministrazione comunale e le aziende locali è cruciale per creare un ambiente piacevole e sicuro per i cittadini e i visitatori, e questo servizio di bus navetta rappresenta un passo significativo in questa direzione. L’attesa serata di musica con Anna Tatangelo promette di essere non solo un momento di svago e intrattenimento, ma anche un’occasione per celebrare la comunità e l’unità di sforzi che rendono possibili eventi di questa portata.