Favara per i beni comuni: “STOP propaganda: per favore, pensiamo ai Cittadini di Favara”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo politico Favara per i Beni Comuni a sostegno del Sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore al ramo Lillo Attardo e ai consiglieri Angelo Airò Farulla e Pasquale Cucchiara

Il gruppo politico “Favara per i beni comuni”, rappresentato dai coordinatori Gabriele Sorce e Ilenia Rinoldo, invita l’opposizione presente in consiglio comunale a mettere da parte la propaganda politica e ad assumere condotte politiche responsabili volte al perseguimento del benessere del Comune di Favara.

Le tariffe Tari 2023 sono state bocciate per ben 2 volte, e saranno dunque riproposte dalla dirigente al ramo finché non scadrà il termine ultimo previsto per il 31 maggio.

E’ quindi plausibile che il presidente del consiglio comunale convochi un consiglio comunale entro questa data prima che l’Ente sia “costretto” ad adottare le vecchie tariffe con tutti i dubbi e le perplessità che sono state evidenziate dalla dirigente ai tributi, viste le considerazioni relative alla modifica dell’Articolo 15 del regolamento TARI.

L’anno scorso, in occasione della votazione delle tariffe Tari 2022, l’opposizione si astenne, permettendo di fatto alla maggioranza di assumersi questa responsabilità.

Ripercorrere questa strada sarebbe un atteggiamento politico sensato vista l’estrema esigenza del comune di riscuotere i tributi prima che sia troppo tardi. A voi consiglieri d’opposizione va quindi un appello diretto: per favore, accettiamo anche la vostra astensione purché questo problema venga risolto per il bene dei nostri cittadini.

I nostri consiglieri comunali Angelo Airò Farulla e Pasquale Cucchiara, sono pronti ad assumersi questa responsabilità.