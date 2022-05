Favara. Prendono forma i primi murales del progetto “Colori…Amo la città”

Sono iniziati domenica mattina gli interventi di riqualificazione urbana inseriti nel progetto “Colori…Amo la città” , promosso dal Cesvop di Palermo con il patrocinio del Comune di Favara. A realizzare i lavori artistici sono i volontari di diverse associazioni cittadine capitanate da “Amici dell’Anffas”.



In questa fase i partecipanti stanno realizzando i primi murales negli spazi vuoti del muro di cinta dell’isola ecologica di via Gaspare Ambrosini che evidenzieranno i luoghi architettonicamente più importanti del nostro territorio.

“E’ un impegno corale che consentirà di rendere più bello un luogo troppo spesso ostaggio del degrado – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Angelo Airò Farulla, che è costantemente a supporto del progetto-.



Come Amministrazione siamo al lavoro da tempo perché le energie positive di questa città possano trovare la giusta valorizzazione, nell’interesse di tutti. Che ben vengano iniziative come questa, che troveranno sempre il nostro supporto” .