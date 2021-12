Favara. Presso il Castello Chiaramonte “Natale in scena” spettacolo di canto e danza

Domani sabato 18 dicembre, alle ore 19:00 presso la sala del Collare nella meravigliosa cornice del Castello Chiaramonte di Favara, in occasione delle feste Natalizie, l’accademia di Canto, musica e Spettacolo Sirius diretta da Rita Costa e l’insegnante di canto moderno Denise lombardo, con la Contemporary School Dance, scuola di Danza e spettacolo di Miriam Mignemi presentano all’interno del calendario “Riaccendiamo Favara” coordinato dall’amministrazione comunale di Favara, lo spettacolo di canto e danza “Natale in scena” una serata all’insegna della buona musica. Gli allievi delle relative accademie si esibiranno con canti e coreografie a tema Natalizio per dare un tocco magico e movimentare questo Natale dando un segnale di ripartenza, tornando ad esibirsi.

L’ingresso è previsto solo su ticket nel rispetto delle restrizioni e delle normative vigenti a tutela della salute contro la diffusione del Covid.

Presenta l’evento Denise lombardo.