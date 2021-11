Favara. Prima riunione operativa per l’Amministrazione comunale con il nuovo collegio dei revisori dei conti.

Questa mattina i tecnici hanno incontrato l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro e il sindaco Antonio Palumbo per tracciare un vero e proprio cronoprogramma delle attività di mettere in campo nei prossimi mesi.

“Per far ripartire Favara – scrive il sindaco Palumbo – serve prioritariamente riallineare gli strumenti finanziari. Per questo motivo nella giornata di oggi, insieme all’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro abbiamo incontrato il nuovo collegio dei revisori dei conti per stilare con loro un cronoprogramma delle attività di mettere in campo nei prossimi mesi. I professionisti hanno dato la loro piena disponibilità ad affrontare la situazione emergenziale del Comune”.

“Bisogna completare e portare il più rapidamente possibile in Consiglio comunale i bilanci fin qui non approvati sbloccando procedure essenziali per l’Ente come la stabilizzazione del personale precario e di accedere ai finanziamenti oggi preclusi”- conclude il sindaco.