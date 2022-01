Favara, rientro a scuola. Diventerà Bellissima: la competenza é del Governo Nazionale.

“Ci dispiace che il Sindaco Antonio Palumbo con poco garbo istituzionale non abbia detto con chiarezza che la responsabilità per il rientro a scuola é del Ministro Bianchi e non della Regione”. Lo dichiara in una nota il coordinamento cittadino di Diventerà Bellissima che alleghiamo integralmente sotto:

“Il Presidente Musumeci non avendone competenza é intervenuto dove poteva farlo, trovando l’escamotage per far rientrare a scuola i ragazzi con una settimana di ritardo rispetto al resto d’Italia, allungando le vacanze di Natale. Oltre non poteva fare non avendone competenze e avendo, il Governo nazionale, preso una posizione forte sul rientro a scuola. Volendo essere fattivi e non polemici ribadiamo quanto detto dal Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi di essere disponibili a dare il nostro personale contributo per organizzare lo screening della popolazione scolastica favarese.”