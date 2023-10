Favara si prepara per la fiera d’Ottobre: Un fine settimana di cultura e divertimento

È con grande entusiasmo che la città di Favara si prepara a ospitare la tanto attesa Fiera d’Ottobre, che si svolgerà dal 20 al 23 di questo mese. Quest’anno, l’evento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza della Fiera dell’Agricoltura in via Agrigento il 22 ottobre e dalla Fiera dei Fiori in piazzetta della Pace, che avrà luogo dal 30 ottobre al 1 novembre. L’intera iniziativa coprirà diverse zone della città, tra cui viale Ambrosini, villa Ambrosini, piazza Lando Conti, parte di via Capitano Callea, piazza della Vittoria, via Cicero e De Francisca nel tratto prospicente l’area comunale, e persino piazza dei Giochi Olimpici (stadio), dove verranno allestiti stand con giostre e attività di street food.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e l’assessore Angelo Airò Farulla, hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo e la continuità di queste iniziative, preservando al contempo le tradizioni della città. “Abbiamo lavorato a lungo per consegnare alla città queste iniziative molto attese dai commercianti e dai favaresi – spiegano il sindaco e l’assessore -, garantendone la continuità nel tempo, nel rispetto della tradizione. Nei prossimi giorni potrebbero inoltre esserci ulteriori novità rispetto alla possibile realizzazione anche della mostra degli animali, che tanto positivamente era stata accolta già lo scorso anno”.

La Fiera d’Ottobre di Favara è un’occasione imperdibile per vivere la cultura, l’artigianato, la gastronomia e l’ospitalità della città. Con l’aggiunta della Fiera dell’Agricoltura e della Fiera dei Fiori, l’evento si arricchisce di ulteriori opportunità di scoprire le eccellenze locali. Questi eventi non solo promuovono le radici culturali e agricole di Favara, ma rappresentano anche un’opportunità straordinaria per i commercianti locali di condividere le loro specialità e prodotti con la comunità. La Fiera d’Ottobre, la Fiera dell’Agricoltura e la Fiera dei Fiori sono tre giorni dedicati alla celebrazione della tradizione e dell’orgoglio della città di Favara.