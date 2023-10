Davide Licata e Salvatore Urso: Due figure straordinarie celebrate all’Istituto Guarino

La palestra intitolata a Davide Licata e al professor Salvatore Urso – un evento toccante che unisce studenti e insegnanti in un momento di ricordo e ispirazione.

Questa mattina, presso la palestra dell’Istituto Gaetano Guarino, si è svolta un’inaugurazione dell’anno scolastico che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di studenti, insegnanti e famiglie. L’evento è stato caratterizzato dai valori della condivisione, dell’alleanza educativa, dell’integrazione, della corresponsabilità formativa e dell’inclusione, mentre ha commemorato due figure straordinarie: lo studente Davide Licata e il professor Salvatore Urso.



La cerimonia ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, i docenti, Aido Favara e tutti gli alunni dell’Istituto Gaetano Guarino, uniti a studenti dell’IPSSEOA Ambrosini, creando un’atmosfera di unità e solidarietà. Gli studenti, gli insegnanti e le famiglie si sono uniti per celebrare l’inizio di un nuovo anno scolastico, con un occhio attento ai principi di rispetto reciproco e comprensione. L’evento è stato arricchito da una serie di momenti significativi. Le preghiere, le azioni sceniche, le letture e le danze hanno contribuito a creare un’atmosfera di comunione e riflessione. Tuttavia, uno dei momenti più intensi è stato l’intitolazione della palestra dell’Istituto Gaetano Guarino a due persone che hanno lasciato un segno profondo nella comunità: Davide Licata e il professor Salvatore Urso.



Davide Licata, uno studente eccezionale dell’Istituto Guarino, è stato ricordato con affetto e riconoscimento per il suo impegno e la sua luminosa personalità. Il suo spirito di condivisione e inclusione è stato celebrato attraverso la dedicazione della palestra a lui. Il professor Salvatore Urso, un docente attivo nel sociale, è stato onorato per il suo impegno a favore della cultura della donazione degli organi. La sua assenza è stata profondamente sentita, ma la sua eredità di altruismo e impegno continua a ispirare.



Uno dei momenti più emozionanti dell’evento è stata la proiezione di un video dedicato a Davide Licata, che ha permesso a tutti di rivivere i momenti speciali condivisi con lui. Ma il culmine di emozione è stato raggiunto quando la sorella di Davide ha dedicato una toccante canzone al fratello scomparso. Lacrime agli occhi erano visibili su tutti i presenti in palestra, mentre l’amore e il ricordo di Davide si diffondevano tra i partecipanti.



In questo giorno speciale, l’Istituto Gaetano Guarino ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per i valori fondamentali dell’educazione e della solidarietà. La palestra intitolata a Davide Licata e al professor Salvatore Urso rimarrà un luogo di ispirazione per le generazioni future, dove gli ideali di inclusione, integrazione e donazione continueranno a prosperare.



Gli studenti e gli insegnanti hanno ora un ricordo tangibile di queste figure straordinarie, che continuerà a guidarli nel loro percorso educativo e nella loro missione di fare del mondo un luogo migliore. Insieme, continueremo a onorare la memoria di Davide Licata e del professor Salvatore Urso, portando avanti il loro legato di amore, condivisione e dedizione alla comunità.