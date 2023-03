Favara si unisce nel dolore per la tragica morte del giovane Davide

La Redazione di Favaraweb si unisce al dolore che ha colpito la famiglia e l’intera comunità di Favara per la tragica morte del giovane Davide. Il ragazzo di soli 12 anni è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella palestra dell’istituto Gaetano Guarino, lasciando tutti senza parole e in un profondo stato di sconforto e shock.

Davide era un ragazzo pieno di vita e appassionato di sport. La sua morte improvvisa ha colpito l’intera città, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e nella comunità. In questi momenti difficili, è importante che ci si stringa attorno alla famiglia del ragazzo, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà.

La proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Antonio Palumbo dimostra la vicinanza istituzionale e personale della città nei confronti della famiglia e degli amici di Davide.

“Una tragedia ha sconvolto la nostra comunità, – scrive il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi -, ci ha lasciato Davide a soli 12 anni dopo aver avuto un malore improvviso. Il Consiglio Comunale tutto, si stringe al dolore della famiglia, per la perdita prematura del nostro piccolo concittadino”.

La Redazione di Favaraweb si unisce a questo segno di solidarietà, offrendo la propria partecipazione al dolore e la propria disponibilità a dare spazio e voce a tutti coloro che vorranno esprimere il proprio pensiero o la propria testimonianza in memoria del giovane Davide.

La morte di un giovane così giovane e pieno di vita è sempre una grande tragedia, che ci ricorda l’importanza di apprezzare e vivere ogni giorno con gratitudine e consapevolezza. Che la memoria di Davide possa essere un esempio di vita e di speranza per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.