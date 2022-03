FAVARA: “STOP ALLA GUERRA IN UCRAINA”, IL FLASHMOB IN PIAZZA PACE (Video)

Si è svolto ieri sera dopo le 19:30 il flashmob promosso dall’amministrazione comunale per sostenere la pace in Ucraina. Diverse le persone e le associazioni che non hanno voluto mancare all’iniziativa. Sotto le note della canzone “Imagine – John Lennon” e con la lettura di alcune citazione famosi a favore della pace nel mondo, i presenti in piazza, alzando la torcia del cellulare verso l’alto hanno formato un grande simbolo di pace.

In piazza della Pace, tra gli altri, il primo cittadino Antonio Palumbo in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Antonio Liotta, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, gli assessori e alcuni tra consiglieri comunali. Il sindaco, a nome dell’intera amministrazione e della città, ha manifestato la propria vicinanza alla comunità Ucraina. Hanno partecipato anche A.E.O.P.I (Associazione Europea Operatori Polizia), l’A.I.D.O e i volontari della Croce Rossa.