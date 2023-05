Favara. Triste evento sulla strada: giovane perde la vita in un tragico incidente a via Portella

Un’inaspettata notizia ha appena raggiunto le orecchie dei cittadini, portando con sé un senso di profonda tristezza. Un giovane di 14 anni è stato vittima di un incidente stradale mortale lungo la via Portella. Le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita sembrano indicare che entrambi i giovani fossero a bordo dello stesso ciclomotore, ma per fortuna l’altro ragazzo è riuscito a salvarsi. La scena è stata tempestivamente presa in carico dalle ambulanze e dai carabinieri della Tenenza locale, giunti prontamente sul luogo dell’incidente. Inoltre, le forze dell’ordine, rappresentate dai vigili urbani e dai carabinieri, stanno attualmente indagando per determinare l’esatta dinamica di questo tragico evento, che sembra essere stato causato da un fattore indipendente dall’intervento di terze parti. La comunità intera è in lutto per questa prematura perdita di vita e si unisce nel dolore e nella solidarietà verso la famiglia del giovane scomparso.