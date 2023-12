Fuga d’amore?: Le famiglie attendono risposte dopo la notte di Santo Stefano

Santo Stefano ha portato con sé un enigma nei territori di Agrigento e Favara, poiché due adolescenti, un sedicenne agrigentino e una quindicenne favarese, sono scomparsi senza lasciare traccia. Le famiglie, preoccupate, hanno presentato denunce di scomparsa presso la caserma dei carabinieri della Tenenza favarese. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, le ricerche non hanno ancora portato a risultati positivi. Le autorità hanno coinvolto il magistrato di turno alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Palermo e informato la Procura della Repubblica di Agrigento. La vicenda sembra essere una “fuitina”, una fuga romantica, senza indicazioni di gravi pericoli per i due giovani. Si presume che abbiano anche portato con sé del denaro, forse per garantirsi un rifugio lontano. Questo non è il primo episodio del genere nell’agrigentino, poiché a novembre un’analoga situazione si era verificata a Licata con esito positivo, con i ragazzi che erano tornati a casa dopo alcuni giorni. Comunque, l’incertezza continua a regnare, e le ricerche si estendono in diverse zone nei territori comunali di Agrigento e Favara, nonché nei paesi circostanti e oltre la provincia. Mentre le famiglie rimangono in apprensione, le autorità lavorano per risolvere l’enigma di questa misteriosa fuga romantica.