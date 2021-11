Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, FdI depone un mazzo di fiori sulla panchina rossa di Porta di Ponte

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una rappresentanza di Fratelli d’Italia ha deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa di Porta di Ponte, ad Agrigento.

A farlo, come ormai da tradizione, il responsabile provinciale per la comunicazione, Giuseppe Milano, e il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Gerlando Piparo.

“È un appuntamento, quello della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per noi particolarmente sentito – affermano Milano e Piparo – per questo siamo qui, come da diversi anni ormai, a rendere onore a tutte le donne e a testimoniare con forza il rifiuto contro ogni genere di violenza contro di esse. Ogni giorno arrivano notizie di femminicidi, ciò evidentemente significa che non si è fatto abbastanza per debellare questa terribile piaga della nostra società. Occorrono regole nuove ed è indispensabile che le regole vengano fatte rispettare, ma soprattutto necessità una seria presa di coscienza ed una maturazione complessiva di tutti per cercare di estirpare questo problema, cominciando con adottare comportamenti non violenti in ambito famigliare, che si tradurranno in esempi positivi per i bambini, che saranno gli uomini di domani”.