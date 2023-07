Grave incidente stradale nei pressi del bivio Mollarella di Licata: cinque feriti e due auto coinvolte

In una tragica mattinata, si è verificato un gravissimo incidente stradale lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio Mollarella di Licata. Il bilancio dell’incidente è pesante: cinque persone sono rimaste ferite e due veicoli sono stati coinvolti nella collisione. Il ferito più grave è un uomo di quarant’anni che viaggiava insieme ad altre due persone a bordo di una Peugeot. Dopo l’urto, l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte dell’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dall’abitacolo. Un elisoccorso è atterrato sul posto e lo ha trasferito d’urgenza in ospedale. Attualmente le sue condizioni sono gravi, così come lo sono le condizioni degli altri quattro feriti, tutti trasferiti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Si tratta di un uomo e una donna che viaggiavano sulla Peugeot e di una coppia di anziani che si trovava a bordo di un fuoristrada Pajero. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze, la polizia e i carabinieri. Il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. Al momento, la dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.