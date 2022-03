Guerra in Ucraina. Favara, disponibili ad accogliere i profughi

Il comune di Favara è “disponibile ad accogliere profughi” che arriveranno dall’Ucraina. Lo ha annunciato il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, lo ha scritto in un comunicato stampa inviato in redazione che alleghiamo integralmente sotto:

I recenti e gravi fatti che stanno interessando l’Ucraina hanno spinto il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi a convocare per lunedì prossimo, ore 18, l’assise cittadina. Di seguito il contenuto dell’avviso do convocazione:

“La sottoscritta Mignemi Miriam in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Premesso che:

l’ingiusta azione di guerra, del 24.02.2022, dichiarata dalla Russia all’Ucraina, alle porte dell’Europa, sta causando tragica distruzione e dispersione della popolazione civile;

Visto l’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea Regionale nella seduta del 24 febbraio 2022 che IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE “ad adottare iniziative di solidarietà ai civili che saranno colpiti da questo deprecabile scontro bellico e a invocare presso il Governo nazionale una presa di posizione forte e univoca in Europa, anche allo scopo di assumere sollecite iniziative volte a identificare le sanzioni più efficaci, minimizzando le ripercussioni sull’economia siciliana e nazionale”;

Considerato che con l’offensiva da parte della Russia sono oltre 368.000 le persone fuggite dalla guerra, tale numero raccolto dall’Alto Commissario O.N.U. per i rifugiati è destinato a salire se il conflitto si protrarrà a lungo, secondo alcune stime i profughi potrebbero aumentare addirittura a 4.000.000;

Sono ancora più pesanti le previsioni dell’ Unione Europea che si aspetta fino a 7.000.000 di sfollati;

Ritenuto che non si può rimanere indifferenti di fronte alle tante donne, ai tanti bambini ed anziani che fuggono dalla devastazione di una guerra; dunque quale Istituzione, il Consiglio Comunale si sente in dovere di agire concretamente;

P R O P O N E

Per quanto sopra premesso, considerato e richiamato, al Sindaco e all’Amministrazione comunale di individuare immediatamente, tra i locali di proprietà del Comune, quelli più idonei all’accoglienza dei profughi, dando atto che il Comune di Favara si limiterà alla cessione dell’utilizzo dei locali senza ulteriori costi;

di chiedere alle Associazioni, che gestiscono attualmente locali comunali, di farsi carico di questa iniziativa rendendo disponibili gli spazi occupati e personale volontario nell’accoglienza ai profughi;

di invitare la Curia Arcivescovile, il Consiglio Pastorale cittadino, tutte le Associazioni di volontariato e i Cittadini ad offrire tutti i mezzi necessari a disposizione per garantire assistenza ed ospitalità ai profughi in arrivo dall’Ucraina”.