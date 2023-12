I Quartet folk tornano al teatro“Pirandello con “La Grande Novena di Natale”

Si terrà venerdì prossimo, con inizio alle 21, al teatro Pirandello di Agrigento, il concerto di Natale dei Quartet Folk dal titolo “La Grande Novena di Natale”.“È per noi segno di grande soddisfazione poter tornare al teatro Pirandello dopo alcuni anni – affermano i componenti dei Quartet folk Antonio Cannella, Dario Mantese, Ciccio Carnabuci e Gerlando Barbadoro – e proprio per l’occasione stiamo organizzando un evento diverso dal semplice concerto musicale capace di ripercorrere in musica la nascita del bambino Gesù, dall’Annunciazione alla Madonna, sino all’arrivo dei Re Magi.”



Lo spettacolo proporrà sia dei brani inediti, sia delle rivisitazioni di grandi artisti simbolo della musica siciliana, come i Dioscuri e Rosa Balistreri. Per l’occasione il gruppo si presenterà in versione “orchestra”, con la partecipazione di Andrea Vanadia (percussioni), Gloria Scorsone (voce), Rosa Alongi (violino) e Gabriele D’Angelo (contrabbasso), oltre che a Giuseppe Navarra a cui sono affidati i “cunti” dello spettacolo.

“Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Agrigento e tutti gli Enti coinvolti per aver creduto in questo progetto musicale e culturale – concludono i Quartet folk – a difesa e diffusione della musica popolare siciliana, anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

L’ingresso al teatro è gratuito sino ad esaurimento posti e sarà consentito a partire dalle ore 20:30.