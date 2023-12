Oltre la Biennale, Il successo continua! Giuseppe Alba definito dalla commissione artistica come il “Caravaggio della scultura”

L‘artista favarese Giuseppe Alba ha raggiunto nuove vette di successo e riconoscimento grazie al suo impegno nel promuovere l’arte e la cultura siciliana. Dopo l’applauso ricevuto alla Biennale Artistica di Milano per il suo capolavoro, Giuseppe Alba definito dalla commissione artistica come il “Caravaggio della scultura”, ritorna alla ribalta con una straordinaria scultura.



La sua impresa artistica è stata recentemente celebrata al prestigioso Teatro San Babila di Milano, dove si è concluso il Premio Internazionale Artista d’Europa 2023 il 13 dicembre. Questo evento ha selezionato quindici artisti emergenti di spicco, sia nazionali che internazionali, per partecipare al Vernissage presso la Galleria di Antonio Battaglia il 18 gennaio 2024, situata nel cuore di Brera accanto all’Accademia di Brera.



La Galleria di Antonio Battaglia ha aperto le porte a 15 artisti di talento, tra cui il Maestro Giuseppe Alba, rappresentante della Sicilia. Il suo capolavoro, “Il Silenzio delle Ombre”, è stato presentato al pubblico in teatro. Questa manifestazione artistica di grande respiro ha posto sotto i riflettori il talento eccezionale di Alba.

La promozione di un artista di tale levatura, con la sua preparazione artistica, rappresenta una scoperta significativa per la scultura italiana. Il Maestro Giuseppe Alba, figlio della Sicilia, ha dimostrato di essere un vero e proprio tesoro nell’ambito dell’arte, portando alla luce un talento straordinario nel panorama degli scultori emergenti in Italia.

Il nostro onore va tutto al Maestro Giuseppe Alba, che con la sua arte continua a rendere fieri i favaresi, contribuendo alla crescita e alla promozione della cultura artistica nel nostro paese.