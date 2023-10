Il 15 ottobre presso l’Hotel Alba Palace, l’opportunità unica di Casa Sanremo LiveBox

Domenica 15 ottobre segna una data speciale per gli aspiranti musicisti, cantautori e appassionati di musica in Sicilia. L’Associazione RifEvents, partner ufficiale di Casa Sanremo LiveBox in collaborazione con Sicilia’s Got Talent, organizza un evento straordinario presso l’Hotel Alba Palace a Favara: il Masterclass/Audizione per Casa Sanremo. Questa giornata eccezionale offrirà l’opportunità unica di incontrare il direttore artistico di Casa Sanremo LiveBox, il signor Ciro Barbato, e Maria Puca, una talentuosa ricercatrice di nuovi talenti e giornalista dell’ufficio stampa di Casa Sanremo. Sarà un’occasione imperdibile per condividere idee sulla musica, ricevere preziosi consigli e presentare le proprie performance musicali. Durante il Masterclass, i partecipanti avranno la possibilità di mettere in mostra il proprio talento e ricevere valutazioni dirette da Ciro Barbato e Maria Puca. Questo processo di selezione potrebbe persino portare a un’opportunità straordinaria: esibirsi a Sanremo durante la settimana del Festival della canzone italiana, dal 4 al 10 febbraio 2024.



Il Masterclass sarà un’occasione per apprendere dalle menti più creative nel mondo della musica, acquisendo conoscenze e strategie necessarie per intraprendere un percorso musicale a livello nazionale. Ciro e Maria condivideranno i segreti per stabilire contatti con produttori di fama nazionale e ottenere l’opportunità di esibirsi in una vetrina musicale prestigiosa come Casa Sanremo LiveBox.



L’iscrizione al Masterclass è aperta a tutti e potete registrare la vostra partecipazione tramite il seguente link: Iscriviti qui.

Non lasciatevi scappare questa straordinaria opportunità di far brillare la vostra musica. La strada per il successo inizia qui, con Casa Sanremo LiveBox. Siete pronti a mettere in mostra il vostro talento?