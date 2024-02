Il deputato Calogero Pisano si impegna per la stabilizzazione precari e il recupero del centro storico di Favara

Il deputato Calogero Pisano ha recentemente inviato una nota alla nostra redazione, esprimendo il suo impegno prioritario nel partecipare alla seduta del consiglio comunale aperta sul futuro del centro storico di Favara. La riunione, che ha visto la partecipazione dell’illustre S.E. il Prefetto di Agrigento, Dott. Filippo Romano, è stata un segno tangibile della vicinanza del deputato alla comunità favarese. Pisano ha dichiarato di aver assunto personalmente l’impegno di trovare le risorse necessarie per stimolare il Sindaco e l’Amministrazione locale ad attivarsi rapidamente per il censimento e l’elaborazione di un piano di recupero mirato. Il centro storico di Favara, ricco di storia e cultura, è considerato un tesoro da valorizzare per le sue grandi potenzialità, come sottolineato dal visionario Andrea Bartoli con la sua Farm Cultural Park. Inoltre, Pisano ha evidenziato l’importanza strategica del recupero del centro storico di Favara in vista del collegamento con Agrigento, prossima Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Questa designazione offre un’opportunità unica per promuovere lo sviluppo culturale ed economico della regione, e il recupero di Favara ne è un tassello fondamentale. Il deputato ha ringraziato il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, per l’invito e ha sottolineato il loro impegno congiunto sulla questione dei precari comunali. Grazie all’emendamento 1.28 nel “Decreto milleproroghe”, di cui Pisano è primo firmatario, si auspica di porre fine alla precarietà che affligge numerosi dipendenti comunali da decenni. Il contributo del deputato Calogero Pisano si rivela dunque fondamentale per il futuro di Favara e per il benessere della sua comunità. Il suo impegno verso il recupero del centro storico e la stabilizzazione dei lavoratori precari testimonia una visione lungimirante e un profondo rispetto per le esigenze e le aspirazioni dei cittadini.