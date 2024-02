L’arte culinaria del pizzaiolo Paolo Patti trionfa a Sanremo: Il ritorno a casa è un successo

Con la conclusione del Festival della Canzone Italiana e la vittoria di Angelina Mango con il brano “La Noia”, il pizzaiolo favarese Paolo Patti fa ritorno nella sua città dopo aver lasciato il segno nel cuore del prestigioso evento. Tra i professionisti culinari selezionati per deliziare i palati dei partecipanti presso il “Royal Hotel” c’era il giovane pizzaiolo di Favara, Paolo Patti, noto per la sua pizzeria “Melamangio da Paolo”. Durante la settimana di spettacolo e eccitazione, Paolo ha avuto l’onore di incontrare decine di cantanti in gara all’Ariston, offrendo loro e agli ospiti dell’hotel le sue squisite pizze.



Attraverso la sua pagina Facebook, il nostro concittadino ha condiviso emozionanti scatti e racconti delle sue esperienze con i talentuosi artisti in gara all’Ariston. L’atmosfera vibrante e magica del Festival di Sanremo si è fusa perfettamente con i sapori irresistibili delle sue creazioni culinarie, regalando un’esperienza gastronomica indimenticabile a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assaggiarle.

Non vi nascondo che non riuscivo a dormire la notte”, ha confessato Paolo con un sorriso. “Questa esperienza è stata sicuramente una rampa di lancio anche per me. È una vetrina straordinaria che mi permetterà di far conoscere il mio lavoro a un pubblico più ampio. Questa opportunità straordinaria mi è stata resa possibile grazie a due persone presenti a Sanremo, Valerio e Stefano Vinciguerra, partner ufficiali per l’area Sicilia dell’agenzia “AreaStile”, una rinomata agenzia che opera con successo su tutto il territorio nazionale. Grazie alla loro collaborazione, ho potuto portare il mio talento culinario a un pubblico internazionale”, ha concluso Paolo con gratitudine. Il contributo di Paolo Patti alla magia del Festival di Sanremo non è passato inosservato, dimostrando che l’eccellenza culinaria può unire le persone tanto quanto la musica.