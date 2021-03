Il Liceo Martin Luther King di Favara ricorda le vittime del femminicidio con un flashmob simbolico.

Oggi, in occasione della Giornata mondiale dei diritti della Donna, il Liceo Martin Luther King ricorda , con un flashmob, le vittime del femminicidio, in particolare Lorena QUARANTA E Alina Condurache, ex allieva dell’Istituto. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella, è stata organizzata dai proff. Serenella Randazzo, Giusy D’Anna, con il sostegno dei proff. Alberto Cuffaro, Giada Attanasio e dal Vice Preside prof. Giuseppe Bennardo, ed in collaborazione con il centro Antiviolenza ”Gloria”, diretto da Liliana Militello. In osservanza delle normative anti covid, sono state predisposte nell’atrio della Scuola delle sedie con dei cartelli che ricordavano le vittime del femminicidio, e i ragazzi delle classi V D del Liceo Scientifico e V C del Liceo Economico Sociale hanno reso omaggio simbolicamente alle sedie con dei mazzi di mimose. I cartelloni sono stati realizzati dagli allievi della II I del Liceo Artistico, guidati dalla prof.ssa Barbara Addamiano. L’iniziativa vuole dare un segnale alle future generazioni, un momento molto forte di educazione civica ed un invito al rispetto reciproco.