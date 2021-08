Il PD di Favara presenterà una propria lista di candidati al consiglio comunale a sostegno di Palumbo

Il Partito Democratico di Favara ha proposto e sostiene Antonio Palumbo quale candidato sindaco della città di Favara, nell’ambito della coalizione democratica “Scegli Progetto Comune”, composta, oltre il P.D., anche dal movimento civico “Favara per i Beni Comuni”, M5S (con la lista civica “L’Altra Favara”), “Ecologisti Confederati”, e altre associazioni democratiche, di volontariato sociale e culturale, e semplici cittadini.

Il P.D. tiene a precisare che tale scelta è stata condivisa con tutta la coalizione, supportata da una base popolare ampia e democratica, dopo un lungo periodo di ascolto, confronto, dialogo, studio e programmazione.

Quella di Antonio Palumbo è una candidatura forte, radicata e vincente, essendo stato egli sempre presente e attivo nel nostro territorio, impegnato sul fronte dei temi sociali, politici, amministrativi ed economici.

Il P.D. presenterà una propria lista, che sia rappresentativa della forza e della tradizione di un grande partito popolare, europeista, pluralista, democratico e antifascista vicino alla gente, specie quella più bisognosa, che tutela il lavoro, la gestione pubblica dei servizi, promuove lo sviluppo economico, la parità di genere, l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini; afferma i princìpi di legalità, il rispetto dell’ambiente, dei diritti e l’osservanza dei doveri, nel solco del suo statuto e della Costituzione italiana.

Il P.D. si impegna a realizzare questo nuovo corso politico-ammimistrativo al servizio della comunità con trasparenza, competenza e correttezza, per un progetto comune che sia di riscatto, sviluppo e reale cambiamento.

Il P.D., inoltre, rivolge un sentito e accorato appello a tutti gli amici e compagni, che appartengono alla grande famiglia democratica, per invitarli a condividere questo difficile ma nobile impegno, ed a sentire questa battaglia come una loro battaglia, all’insegna dell’Unità e della partecipazione attiva, tenuto conto che abbiamo davanti una difficile ed impegnativa sfida politica, in vista di una campagna elettorale da cui dipenderà non solo il futuro del P.D. e della vasta area democratica di centrosinistra ma, soprattutto, della città di Favara e dei cittadini favaresi.

Il Coordinamento del Partito Democratico di Favara:

Sara Chianetta

Laura Mossuto

Lorenzo Airò

Dino Cusumano

Antonio Zarcone

Carmelo Vitello

Giuseppe Zambito Marsala

Antonio Liotta

Antonio Moscato

Mimmo Russello.