Il Pellegrinaggio per la Pace: Da Lampedusa ad Assisi, un viaggio di speranza e accoglienza

Un’iniziativa di fede e accoglienza che unisce comunità cristiane. Questo pellegrinaggio non è solo un’occasione di preghiera e riflessione, ma anche un messaggio potente per la pace nel mondo e l’accoglienza tra i popoli.

Il mondo oggi è attraversato da molte sfide, ma c’è ancora spazio per la speranza e l’unità. Un esempio luminoso di questa speranza è il pellegrinaggio per la pace che partirà da Lampedusa ad Assisi, passando per diverse località, tra cui Agrigento, Licata, Favara e Ravanusa. Questo viaggio di fede e accoglienza è stato organizzato da fra Agatino Sicilia, un frate francescano, insieme all’arciprete di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, all’associazione Nostri Angeli in Cielo e alle famiglie delle diverse comunità cristiane coinvolte.



Un Messaggio di Pace e Accoglienza

Il pellegrinaggio è stato ispirato dalla visita del Papa, avvenuta il 14 dicembre 2022, quando sua Santità ha ricevuto in udienza generale l’associazione Nostri Angeli in Cielo e altre famiglie. In quell’occasione, il Papa ha ringraziato i partecipanti e li ha esortati a pregare per la pace nel mondo e per l’accoglienza. Questo appello ha scaturito un forte desiderio di agire in conformità con le parole del Santo Padre.



Sulle Orme di San Francesco

Il pellegrinaggio prenderà il via il 2 ottobre, con la destinazione finale ad Assisi, la città di San Francesco, noto come il Poverello. San Francesco è stato un esempio straordinario di pace e accoglienza, abbandonando ricchezze e benessere per abbracciare uno stile di vita semplice e condiviso con gli altri. Questo messaggio di umiltà e fraternità è più rilevante che mai nei giorni nostri. Durante il percorso verso Assisi, i pellegrini faranno tappa al santuario di San Francesco da Paola, il Santo Patrono delle Calabria. San Francesco da Paola è invocato per proteggere i naviganti, i pescatori e gli eremiti da incidenti e epidemie. Sarà celebrata una Santa Messa presso il santuario, seguita dalla partenza per Assisi.



Il Perdono di Assisi

L’obiettivo principale di questo pellegrinaggio è di giungere ad Assisi e chiedere il “Perdono di Assisi” attraverso l’intercessione di San Francesco. Questo atto simbolico rappresenta la volontà di porre fine a tutte le guerre nel mondo e di promuovere l’accoglienza del prossimo. È un gesto potente di speranza, che dimostra che, nonostante le sfide che affrontiamo, c’è ancora la possibilità di costruire un mondo migliore basato sulla pace e sull’accoglienza reciproca.



Questo pellegrinaggio è un esempio tangibile di come la fede possa unire le persone e ispirarle a compiere azioni concrete per il bene comune. È un richiamo a riflettere sulle parole del Santo Padre e a tradurle in azioni che possano migliorare la nostra società e il nostro mondo. Il cammino da Lampedusa ad Assisi rappresenta una via di speranza, una marcia di pace che sfida le divisioni e celebra l’unità tra i popoli. È un messaggio di amore, accoglienza e perdono che tutti noi possiamo abbracciare e portare nel nostro cuore. Possiamo solo augurarci che il pellegrinaggio per la pace possa ispirare molti altri a intraprendere viaggi simili, sia spirituali che concreti, per costruire un mondo migliore per tutti. Per qualsiasi informazione in merito al pellegrinaggio contattare i numero di cellulare: 3295375584 oppure 3386894437