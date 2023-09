(VIDEO)Il Prefetto di Agrigento rivela il segreto per rendere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

Sabato scorso, Agrigento è stata il palcoscenico di un evento straordinario, un passo fondamentale verso il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di diventare la Capitale Italiana della Cultura nel 2025. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e figure importanti, ha toccato il suo apice con l’intervento del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Il Prefetto Romano, affascinato dalla prospettiva di vedere la sua città natale acquisire questo prestigioso titolo, ha tenuto un discorso appassionato e motivante che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Durante il suo intervento, Romano ha condiviso una visione entusiasmante per il futuro di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura, mettendo in evidenza l’importanza dell’unità e della collaborazione tra i cittadini per raggiungere questo obiettivo ambizioso.

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presente all’evento, non ha nascosto la sua emozione e il suo apprezzamento per le parole del Prefetto Romano. Ha annunciato con fervore che il video dell’intervento del Prefetto sarà condiviso con tutte le testate giornalistiche e tutti i dirigenti scolastici della città. Miccichè ha invitato le scuole a proiettare il video e a condividerlo con tutti gli studenti, considerandolo un messaggio di grande importanza per l’intera comunità agrigentina. Il Sindaco ha inoltre lanciato un appello ai concittadini, chiedendo loro di diffondere il video sui social media, su WhatsApp e in ogni altro modo possibile. Ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i residenti di Agrigento in questo entusiasmante progetto per rendere la città la prossima Capitale Italiana della Cultura.

Il discorso del Prefetto Romano è stato accolto con un applauso scrosciante e ha suscitato un senso di unità e determinazione tra i presenti. È evidente che la comunità agrigentina è pronta a mettersi in gioco per raggiungere l’obiettivo di diventare la Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Il video dell’intervento del Prefetto Romano è disponibile per il pubblico qui sotto: