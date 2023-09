Cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Favara a Andrea Camilleri e altre personalità illustri

Domani mercoledì 6 settembre sarà una giornata di celebrazione e onore per la comunità di Favara, in provincia di Agrigento, in quanto si terrà la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo locale alla figura del famoso scrittore Andrea Camilleri. L’evento, che avrà inizio alle ore 9:30, non si limiterà all’intitolazione dell’istituto, ma comprenderà anche l’intitolazione dei plessi scolastici, tra cui scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a illustri personalità locali e regionali.

I plessi saranno intitolati rispettivamente a:

“Bersagliere Giuseppe Urso,” medaglia d’argento al valor militare, caduto nel 1866 durante la battaglia di Custoza.

“Antonio Russello,” lo scrittore favarese.

“Luigi Pirandello,” il premio Nobel agrigentino.

“Barone Antonio Mendola,” un noto filantropo.

“Capitano Antonio Vaccaro,” avvocato, letterato e Sindaco di Favara.

La cerimonia principale, con inizio previsto per le 10:30, vedrà il coinvolgimento di importanti personalità, tra cui l’Arcivescovo Alessandro Damiano e il Sindaco di Favara Antonino Palumbo, che daranno i loro saluti introduttivi. Saranno presenti anche Arianna Mortelliti, scrittrice e nipote di Andrea Camilleri, Mimmo Turano, Assessore regionale all’Istruzione, Giuseppe Pierro, Direttore regionale dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia, e Maria Buffa, Dirigente dell’ambito territoriale scolastico V di Agrigento. La cerimonia sarà arricchita dagli interventi di Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Emanuele Ricifari, Questore di Agrigento, e Filippo Romano, Prefetto di Agrigento. La conclusione spetterà a Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, presso l’aula magna del Polo universitario di Agrigento, si terrà un incontro dibattito sul tema “Andrea Camilleri, volano di rinnovata cultura nella società del futuro.” L’incontro sarà aperto dai saluti di Antonino Mangiacavallo, Presidente del Consorzio Universitario, Rosetta Morreale, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Camilleri” di Favara, e Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento. Gli interventi prevedono la partecipazione di Francesco Pira, docente dell’Università di Messina, del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, dell’attore Gaetano Aronica, del giornalista e scrittore Felice Cavallaro, dello storico Paolo Cilona, del Regista Enzo Alessi e della docente universitaria di Palermo Valeria Di Martino. La cerimonia si concluderà con un intervento di Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, e la consegna del premio della prima edizione del “Concorso letterario Andrea Camilleri.” Inoltre, in occasione di questa speciale cerimonia, le “Poste Italiane” hanno realizzato un “annullo postale” raffigurante il volto dello scrittore Andrea Camilleri, su richiesta della Dirigente Morreale. Il servizio sarà disponibile per l’affrancatura di cartoline e corrispondenza presso l’Istituto Comprensivo “Camilleri” di Favara dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Questo annullo postale ritrae lo scrittore Camilleri con uno sguardo vigile, mentre osserva l’edificio scolastico dedicato in suo onore. La Dirigente scolastica Rosetta Morreale ha sottolineato l’importanza di quest’immagine emblematica, che rappresenta un esempio per la comunità educante e un invito ai giovani alunni e studenti a trarre ispirazione dalle vite e dall’altruismo delle personalità locali e nazionali a cui sono stati intitolati i plessi e l’istituto.

Tra le iniziative collaterali previste in occasione della cerimonia, vi sarà la scopertura del busto in bronzo raffigurante Andrea Camilleri, realizzato dallo scultore Giuseppe Cacocciola, la consegna di un’opera pittorica intitolata “Omaggio ad Andrea Camilleri” all’artista Arianna Mortelliti e esibizioni artistiche e musicali per rendere omaggio alla ricca cultura e alla storia della regione. Gli eventi saranno condotti da Liliana Miceli e Giovanni Costanza e godranno del patrocinio della Presidenza della Regione, della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, degli assessorati regionali Beni Culturali, Identità Siciliana, Istruzione e Formazione Professionale, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dei comuni di Favara, Agrigento e Porto Empedocle, dell’Università degli Studi di Palermo – Polo di Agrigento, del Consorzio Universitario di Agrigento (Ecua) e dell’Associazione Fondo Andrea Camilleri. La cerimonia rappresenta un momento significativo per celebrare il patrimonio culturale e storico della regione e per ispirare le nuove generazioni a seguire l’esempio di queste personalità illustri.