Il vino tra sushi e crudité. Abbinamento possibile? La risposta affidata ai sommelier di Agrigento e Caltanissetta convenuti a “Villa Mima” di Villaggio Mosé

Si possono abbinare i vini siciliani al sushi e ai crudi di pesce? È quanto hanno proposto le delegazioni di Agrigento e Caltanissetta dell’Associazione Italiana Sommelier ai propri soci convocandoli nella suggestiva cornice di “Villa Mima”, nuovissima e accogliente struttura ricettiva sorta nella propaggine est di Villaggio Mosè (contrada Fegotto) tra la provinciale Crocca e la statale 115. L’accostamento tra gli otto vini passati al vaglio, di cui sette bianchi e uno rosso, e i piatti dal tipico aspetto orientale portati all’assaggio ha superato ampiamente l’esame sottoposto ai convenuti. Soddisfatti gli organizzatori. “I sommelier – ha detto il presidente regionale dell’Ais Francesco Baldacchino – assolvono a un ruolo fondamentale: consigliare e guidare nella scelta del vino che valorizza il piatto”. Il delegato di Agrigento Calogero Trupia ha aggiunto che quello svoltosi a “Villa Mima” è il primo evento del 2024 tenuto in provincia. “Abbiamo osato mettendoci alla prova – ha sottolineato – chiedendo la collaborazione dei nostri iscritti e non solo per comprendere meglio il corretto abbinamento tra vino e piatto”. Presenti i degustatori ufficiali Ais Nicolò Butera, Accursio Santangelo, Luigi Gangarossa e Giusy Mauro mentre in cucina hanno lavorato gli chef Salvatore Lana e Roberta Carlisi, quest’ultima specialista in sushi. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il territorio divulgandone valori, pregi e specialità. “Restare accanto ai produttori – ha concluso il presidente Ais – è un modo anche per farli crescere”.