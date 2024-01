Incidente al Villaggio Mosè: Settantenne coinvolto in un drammatico scontro

Il quartiere di Villaggio Mosè è stato teatro di un incidente stradale la scorsa sera, quando un settantenne ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un palo della luce di fronte al McDonald’s locale. In questo tragico episodio, un’altra auto in sosta è stata coinvolta, mentre fortunatamente due passanti sono riusciti a evitare il pericolo. Un medico fuori servizio è intervenuto prontamente, prestando i primi soccorsi e lanciando l’allarme alle autorità. L’ambulanza del 118 è giunta tempestivamente sul posto, estratte le vittime coinvolte nell’incidente e trasferite in ospedale per le cure necessarie. Gli agenti della Polizia locale stanno ora indagando sulla dinamica del sinistro stradale, cercando di comprendere le cause di questo tragico evento.