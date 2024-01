(VIDEO)Un successo di partecipazione all’Open Day presso I.C. Gaetano Guarino

Ieri pomeriggio 12 gennaio 2024, l’istituto Comprensivo Gaetano Guarino ha aperto le sue porte per l’Open Day, un evento straordinario che ha visto la partecipazione entusiastica degli alunni, delle loro famiglie e della comunità scolastica. La dirigente scolastica, Gabriella Bruccoleri, insieme ai docenti, ha dato il benvenuto agli ospiti nel grande plesso, presentando il progetto educativo dell’istituto e la sua “mission”. L’evento ha offerto un’opportunità unica per conoscere i vari indirizzi e le attività che caratterizzano la proposta formativa della scuola. Gli studenti hanno potuto immergersi in attività di laboratorio rappresentative dei percorsi giornalieri, inclusi laboratori scientifici e tecnologici, Coding e Robotica, linguistici, nonché laboratori artistici, creativi e inclusivi. La musica è stata protagonista, con lo studio di strumenti musicali, mentre la comunicazione e le attività motorie sono state al centro dell’attenzione.

Il punto focale dell’Open Day è stato l’incontro nell’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti”, dove la dirigente scolastica, i docenti e gli studenti hanno narrato la storia straordinaria della scuola Gaetano Guarino attraverso video, azioni sceniche e testimonianze dirette di attuali e ex alunni. Un viaggio coinvolgente che ha evidenziato l’identità unica e la dedizione della scuola alla crescita e al successo degli studenti.

L’Open Day ha rappresentato un momento cruciale di connessione tra la scuola e la comunità, sottolineando l’impegno costante verso l’educazione integrata e lo sviluppo completo degli studenti. L’entusiasmo dimostrato dagli ospiti e le esperienze condivise hanno reso l’evento un successo indiscusso, confermando l’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino come un luogo di apprendimento stimolante e inclusivo.