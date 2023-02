L’I.C. “Gaetano Guarino” presenta la quinta edizione del percorso formativo “Costruire la donnità”

L’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” presenta la quinta edizione del percorso formativo “ Costruire la donnità”, un progetto di ricerca-azione e innovazione didattica che promuove uno sguardo plurale sulla storia e gli eventi, volto a creare nuove consapevolezze sull’essere bambina e bambino oggi. Tutti gli alunni/e di ogni ordine e grado hanno svolto e svolgeranno attività, ricerche e riflessioni, in una prospettiva di continuità, orientamento e confronto con gli Istituti Superiori e le Università del territorio.

Il progetto prevede approfondimenti specifici sul tema dell’educazione alle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di violenza, disuguaglianza e discriminazione, per superare e prevenire gli stereotipi relativi ai ruoli “femminili” o “maschili”, i pregiudizi e i modelli sociali negativi.

L’itinerario è stato suddiviso, quest’anno, nelle seguenti giornate che hanno avuto e avranno luogo nell’aula polifunzionale “G. Valenti” dalle ore 09:00 alle ore 11:00:

25/01/2023: Alunni dei tre ordini di scuola – “Donna e Shoah: dai salotti di Palermo ai campi di concentramento”.

20/02/2023: Alunni dei tre ordini di scuola – “Donna e Musica: il canto della libertà”.

01/03/2023: Alunni dei tre ordini di scuola -“Donna e Poesia: la forza delle parole”.

La manifestazione conclusiva del progetto si terrà mercoledì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale Della Donna, col tema “Donna , Vita e Libertà”

“Credo fermamente – fa sapere il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri – che la scuola debba puntare sulla costruzione autonoma delle conoscenze attraverso il contatto diretto con il mondo esterno e, dunque, tramite le esperienze di vita. Una scuola aperta alla vita e che dalla vita stessa apprende. Una scuola che insegni a osservare ogni piccola cosa e a porsi domande. Una scuola che formi dei bambini e degli adulti che sappiano riflettere. Una scuola che attivi sguardi plurali e singolari, con azioni, didattiche inclusive, attente a fare delle differenze una risorsa per tutti e per ciascuno. Una scuola che aiuti a pensarsi libere e liberi, in una comunità di uguali “