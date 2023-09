L’incendio divampato a Realmonte brucia la tubazione in ingresso al depuratore

Un incendio divampato ieri, nell’area circostante il depuratore a Realmonte, ha bruciato il tubo che conduce i reflui all’impianto. I tecnici di Aica non sono riusciti a intervenire tempestivamente per sostituire la tubazione a causa delle fiamme ma immediatamente, con l’uso di un pallone otturatore inserito nel pozzetto situato prima del tratto interrotto, hanno impedito il passaggio dei reflui che, altrimenti, si sarebbero dispersi nell’ambiente. I reflui, intanto, vengono estratti dal pozzetto con gli espurghi e trasportati all’impianto di depurazione di Ribera. L’intervento di sostituzione del tratto di tubo ammalorato, sarà eseguito in mattinata se, ovviamente, ci saranno le condizioni che consentiranno ai tecnici di accedere in sicurezza alla zona.